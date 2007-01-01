Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Mammoth, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Mammoth, черный
15 оценок
30 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Mammoth, черный - фото 1Кресло офисное Mammoth, черный - фото 2Кресло офисное Mammoth, черный - фото 3
NEW

Кресло офисное Mammoth, черный

Артикул: CH-083-895
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Высота1265/1325 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло College BX-3375/Black
Фотография товара Кресло College BX-3375/Black от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло CLG-619 MXH-A Black
Фотография товара Кресло CLG-619 MXH-A Black от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Усиленный механизм качания повышенной комфортности с фиксацией в рабочем положении. Обивка кресла — акриловая ткань серии SX черного (графитового) цвета. В сиденье кресла установлен пружинный блок, обеспечивающий удобство и долговечность.

Материалы – акриловая ткань SX.
Подлокотники – пластиковые с мягкими накладками, обитыми тканью.
Механизм качания – повышенной комфортности с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты кресла.
Крестовина – пластиковая с декоративными элементами.
Газпатрон – 4-й класс по стандарту Germany DIN 4550.
Ролики – стандарт BIFMA 5.1 (США), диаметр штока – 11 мм, покрытие – нейлон.
Каркас – немонолитный.
Набивка – вспененный полиуретан плотностью 22–25 кг/м3, OpenForm (Опенформ), синтепон, пружинный блок.
Максимальная рекомендованная нагрузка – до 180 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Высота1265/1325 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья560/620 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.56 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), синий

8
Фотография товара Диван Моби Дик кофе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Моби Дик кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Диван Моби Дик кофе

86
Фотография товара Стул Абвиль, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абвиль, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стул Абвиль, черный

57
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван Вальтер 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вальтер 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Диван Вальтер 2х местный

90
Фотография товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань

50
Фотография товара Диван двухместный Милано Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухместный Милано Комфорт , произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена

Диван двухместный Милано Комфорт

8
Фотография товара Стул Роза, шенилл Epic 04, на колесном основании, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, шенилл Epic 04, на колесном основании, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от13 450

Стул Роза, шенилл Epic 04, на колесном основании, хром

15
New
Фотография товара Диван Matrix 2000, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Matrix 2000, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от23 09046
42 690 ₽

Диван Matrix 2000, экокожа

87
New
Фотография товара Кресло офисное Pursuit, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Pursuit, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Кресло офисное Pursuit, черный

8
В наличии 27 шт.
Фотография товара Диван Бора, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бора, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена

Диван Бора, 2-х местный

46

Другие товары из раздела офисные кресла

Настоящее фото товара Кресло Лорд Х, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Кресло Лорд Х

6
Настоящее фото товара Кресло Лорд 2, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена

Кресло Лорд 2

14
Настоящее фото товара Кресло Барбара 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена

Кресло Барбара 2ХС

10
Фотография товара Кресло Kent Комфорт Н, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent Комфорт Н, хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 190
Оптовая цена

Кресло Kent Комфорт Н, хром

9
Фотография товара Кресло Etna серое, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna серое, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 790

Кресло Etna серое, основание золото

6
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло Edge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Edge, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Кресло Edge

7
В наличии 45 шт.
New
Фотография товара Кресло Extension, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Extension, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 590

Кресло Extension, черный

14
New
Фотография товара Кресло офисное Primacy, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Primacy, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 890

Кресло офисное Primacy, черный

7
В наличии 12 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Evolution, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Evolution, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Кресло офисное Evolution, черный

12
В наличии 11 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Junction, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Junction, черный, произведённого компанией ChiedoCover
41 590

Кресло офисное Junction, черный

9

Товар в корзине

Кресло офисное Mammoth, черный
Кресло офисное Mammoth, черный
30 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), синий

8
Фотография товара Диван Моби Дик кофе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Моби Дик кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Диван Моби Дик кофе

86
Фотография товара Стул Абвиль, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абвиль, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стул Абвиль, черный

57
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван Вальтер 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вальтер 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Диван Вальтер 2х местный

90

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности