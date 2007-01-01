Характеристики товара
Описание
Усиленный механизм качания повышенной комфортности с фиксацией в рабочем положении. Обивка кресла — акриловая ткань серии SX черного (графитового) цвета. В сиденье кресла установлен пружинный блок, обеспечивающий удобство и долговечность.
Материалы – акриловая ткань SX.
Подлокотники – пластиковые с мягкими накладками, обитыми тканью.
Механизм качания – повышенной комфортности с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты кресла.
Крестовина – пластиковая с декоративными элементами.
Газпатрон – 4-й класс по стандарту Germany DIN 4550.
Ролики – стандарт BIFMA 5.1 (США), диаметр штока – 11 мм, покрытие – нейлон.
Каркас – немонолитный.
Набивка – вспененный полиуретан плотностью 22–25 кг/м3, OpenForm (Опенформ), синтепон, пружинный блок.
Максимальная рекомендованная нагрузка – до 180 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Высота1265/1325 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья560/620 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки20.56 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет