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Диван двухместный Милано Комфорт

Артикул: CH-068-145
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1270 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота810 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материалпластик
  • Обивкакожзам

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