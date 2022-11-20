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Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань - фото 1Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань - фото 2Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань - фото 3Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань - фото 4

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань

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Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/белый, ткань

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья560 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина620 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Размер упаковки50/50/50 см
  • Страна изготовленияКитай

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