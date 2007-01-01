Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Extension, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Extension, черный
14 оценок
23 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло Extension, черный - фото 1Кресло Extension, черный - фото 2Кресло Extension, черный - фото 3Кресло Extension, черный - фото 4Кресло Extension, черный - фото 5Кресло Extension, черный - фото 6Кресло Extension, черный - фото 7Кресло Extension, черный - фото 8Кресло Extension, черный - фото 9Кресло Extension, черный - фото 10
NEW

Кресло Extension, черный

Артикул: CH-083-706
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1165/1245 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Флори-Б velvet венге black
Фотография товара Диван Флори-Б velvet венге black от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное сочетание стиля, функциональности и комфорта для длительного пребывания за компьютером. Телескопическая подставка для ног поможет организовать комфортный перерыв в любое время.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из сверхпрочной сетки легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Регулируемые подголовник и поясничная поддержка обеспечат оптимальное положение корпуса, способствуя снижению напряжения в области шеи и спины.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в трех положениях, заблокировать или активировать качание и отрегулировать его силу под вес пользователя. Эта система считается наиболее технически совершенной и самой эргономичной.
Синхромеханизм решает сразу несколько основных эргономических задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:
- позволяет пользователю кресла свободно менять положение тела;
- предотвращает нефизиологичные позы и движения при любом типе работы;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- выполняет функцию качания.
Регулируемые 3D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле.
Наличие телескопической подставки для ног не только помогает создать удобное положение для ног, но и способствует улучшению кровообращения, снимая напряжение с мышц и суставов.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса.
Максимальная нагрузка – 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1165/1245 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья465/545 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьясетка
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22.55 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Хит
Настоящее фото товара Угловой модуль Клауд, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Угловой модуль Клауд

64
Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
47 090
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Grey

82
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Marchmallow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Marchmallow, произведённого компанией ChiedoCover
от58 890
Оптовая цена

Диван Marchmallow

39
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Beige

93
Фотография товара Диван Mario Bellini от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Mario Bellini, произведённого компанией ChiedoCover
от275 490
Оптовая цена

Диван Mario Bellini

83
Фотография товара Стул Nobel, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nobel, черный, произведённого компанией ChiedoCover
37 290

Стул Nobel, черный

15
В наличии 7 шт.
Фотография товара Диван Премиум 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Премиум 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена

Диван Премиум 2х местный

96
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый

13
Фотография товара Диван Кросс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кросс, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Диван Кросс

6
Фотография товара Стул Авранш, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авранш, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул Авранш, коричневый

59
В наличии 25 шт.

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Bug от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bug, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Кресло Bug

11
В наличии 240 шт.
Фотография товара Кресло Seat RCH M2001, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Seat RCH M2001, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Seat RCH M2001, черный, серый

13
Фотография товара Кресло Spell A1719 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Spell A1719, произведённого компанией ChiedoCover
61 590
Оптовая цена

Кресло Spell A1719

15
Настоящее фото товара Кресло Лорд 2, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена

Кресло Лорд 2

14
Настоящее фото товара Кресло Алекс CF, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Кресло Алекс CF

11
Фотография товара Кресло Kent Комфорт Н, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent Комфорт Н, хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 190
Оптовая цена

Кресло Kent Комфорт Н, хром

9
Настоящее фото товара Кресло поворотное Giros, желтый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Кресло поворотное Giros, желтый, ткань

6
New
Фотография товара Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля

6
В наличии 234 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Scheme, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Scheme, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Кресло офисное Scheme, черный, белый

9
New
Фотография товара Кресло офисное Scheme, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Scheme, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Кресло офисное Scheme, черный

7

Товар в корзине

Кресло Extension, черный
Кресло Extension, черный
23 790
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Настоящее фото товара Угловой модуль Клауд, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Угловой модуль Клауд

64
Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
47 090
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Grey

82
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Marchmallow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Marchmallow, произведённого компанией ChiedoCover
от58 890
Оптовая цена

Диван Marchmallow

39
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Beige

93

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности