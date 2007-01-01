Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Edge
Кресло Edge
7 оценок
8 790
Кресло Edge
Кресло Edge

Артикул: CH-083-648
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Характеристики товара

Описание

Современное, доступное и удобное кресло с сетчатой спинкой выделяется среди огромного количества аналогов, представленных на рынке.

Оригинальная конструкция спинки обеспечивает не только отличную вентиляцию и отвод влаги, но и боковую поддержку спины, снижающую нагрузку при длительной работе.
Основным материалом спинки является акриловая сетка. Сиденье – из ткани E (TW) повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание.
Жесткость сиденья средняя, с плотным износостойким поролоном.
Высокие подлокотники связывают всю конструкцию и способны выдержать повышенные нагрузки. В производстве используется "первичное" сырье.
Механизм качания "Top Gun" обеспечивает свободное качание с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку жёсткости качания под вес сидящего.
Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
Кресла марки отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.26 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

