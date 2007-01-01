Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Core Expert, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Core Expert, серый
8 оценок
7 990
Товар в корзине.
Кресло офисное TopChairs Core Expert, серый - фото 1Кресло офисное TopChairs Core Expert, серый - фото 2Кресло офисное TopChairs Core Expert, серый - фото 3Кресло офисное TopChairs Core Expert, серый - фото 4Кресло офисное TopChairs Core Expert, серый - фото 5Кресло офисное TopChairs Core Expert, серый - фото 6Кресло офисное TopChairs Core Expert, серый - фото 7Кресло офисное TopChairs Core Expert, серый - фото 8

Кресло офисное TopChairs Core Expert, серый

Артикул: CH-084-081
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1150 мм
  • Ширина сиденья615 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Максимальный комфорт каждый день

Кресло TopChairs Core Expert создано для тех, кто проводит много времени за работой и ценит удобство. Эргономичная высокая спинка с анатомичной поддержкой и настраиваемый подголовник снижают нагрузку на шею и позвоночник, обеспечивая правильную осанку в течение всего дня.
Дышащие материалы и лёгкость конструкции Сетчатая обивка кресла обеспечивает отличную вентиляцию — воздух свободно циркулирует, не давая телу перегреваться. Этот материал устойчив к износу, сохраняет аккуратный внешний вид и не требует сложного ухода. Наполнитель из поролона в зоне сиденья делает посадку особенно комфортной.
Функциональность под ваши задачи Кресло оснащено механизмом качания (топ-ган), позволяющим расслабиться в перерывах между задачами. Система пиастра позволяет настроить высоту сиденья, подстраиваясь под рост пользователя. Подлокотники регулируются по высоте, а мягкая вставка на них обеспечивает дополнительное удобство.
Лёгкость и надёжность конструкции Прочная крестовина и ролики выполнены из износостойкого полипропилена — материал устойчив к нагрузкам, царапинам и повреждениям. Класс газ-лифта — 2. Максимальная нагрузка на кресло — 120 кг.
Идеален для любого пространства Лаконичный серый цвет и современный силуэт делают кресло универсальным для любого интерьера — от домашнего кабинета до офиса или учебного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1150 мм
  • Ширина сиденья615 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материалполипропилен
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки330 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки10.55 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

