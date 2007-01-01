Характеристики товара
Описание
TopChairs Element — это современное офисное кресло, разработанное для максимального удобства в течение всего рабочего дня. Обивка выполнена из прочной и износостойкой сетки чёрного цвета, которая обеспечивает отличную вентиляцию спины. Сиденье отделано мягкой тканью, приятной на ощупь и устойчивой к износу. Спинка кресла имеет анатомическую форму и оснащена дополнительной поддержкой поясничного отдела, что снижает нагрузку на спину. Для ещё большего комфорта предусмотрен регулируемый подголовник, который легко настраивается под нужную высоту и угол наклона. Кресло оборудовано надёжным механизмом качания типа «пиастра», а также регулируется по высоте в пределах от 42 до 50 см. Газ-лифт 2 класса обеспечивает плавный и бесшумный подъём. Прочная и надёжная крестовина из полипропилена в тандеме с колёсиками из того же материала гарантируют устойчивость и манёвренность. Кресло выдерживает максимальную нагрузку до 120 кг, сохраняя стабильность и долговечность. Общая высота изделия регулируется в диапазоне от 110 до 119 см, что делает модель универсальной для пользователей разного роста. TopChairs Element отлично подойдёт как для офиса и персонала, так и для домашнего использования или организации рабочего места подростка. Высокая спинка, комфортная посадка и стильный минималистичный дизайн делают его универсальным решением для любого интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина530 мм
- Высота1190 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья420/500 мм
- Вес6.45 кг
- Материал сиденьясетка
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки240 мм
- Высота упаковки520 мм
- Вес упаковки7.70 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Габариты упаковки для логистики580
- Изделия стопируютсяНет