Кресло офисное TopChairs Element черный
Кресло офисное TopChairs Element черный
8 оценок
4 990
Кресло офисное TopChairs Element черный - фото 1Кресло офисное TopChairs Element черный - фото 2Кресло офисное TopChairs Element черный - фото 3Кресло офисное TopChairs Element черный - фото 4

Кресло офисное TopChairs Element черный

Артикул: CH-080-635
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1190 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

TopChairs Element — это современное офисное кресло, разработанное для максимального удобства в течение всего рабочего дня. Обивка выполнена из прочной и износостойкой сетки чёрного цвета, которая обеспечивает отличную вентиляцию спины. Сиденье отделано мягкой тканью, приятной на ощупь и устойчивой к износу. Спинка кресла имеет анатомическую форму и оснащена дополнительной поддержкой поясничного отдела, что снижает нагрузку на спину. Для ещё большего комфорта предусмотрен регулируемый подголовник, который легко настраивается под нужную высоту и угол наклона. Кресло оборудовано надёжным механизмом качания типа «пиастра», а также регулируется по высоте в пределах от 42 до 50 см. Газ-лифт 2 класса обеспечивает плавный и бесшумный подъём. Прочная и надёжная крестовина из полипропилена в тандеме с колёсиками из того же материала гарантируют устойчивость и манёвренность. Кресло выдерживает максимальную нагрузку до 120 кг, сохраняя стабильность и долговечность. Общая высота изделия регулируется в диапазоне от 110 до 119 см, что делает модель универсальной для пользователей разного роста. TopChairs Element отлично подойдёт как для офиса и персонала, так и для домашнего использования или организации рабочего места подростка. Высокая спинка, комфортная посадка и стильный минималистичный дизайн делают его универсальным решением для любого интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1190 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья420/500 мм
  • Вес6.45 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки240 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Вес упаковки7.70 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

