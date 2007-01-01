Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный
Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный
12 оценок
10 990
Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный - фото 1Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный - фото 2Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный - фото 3Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный - фото 4

Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный

Артикул: CH-080-616
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором
Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной эргономикой, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы работать и играть за компьютером без усталости.

Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки с фиксацией и глубокая посадка сиденья позволяют максимально комфортно расположиться в кресле. Мягкие PU-подлокотники добавляют еще больше уюта. Колесики из полиуретана бесшумно передвигаются и не повреждают напольное покрытие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья400/480 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое

26
В наличии 93 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Luminary Enchantment от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Luminary Enchantment, произведённого компанией ChiedoCover
29 490
Оптовая цена

Стул компьютерный Luminary Enchantment

5
Фотография товара Стул компьютерный Cadence от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Cadence, произведённого компанией ChiedoCover
37 490
Оптовая цена

Стул компьютерный Cadence

15
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный

26
В наличии 29 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый

15
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло спортивное TopChairs Druid черный

6
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красный

8
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный

11
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный

5

Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный
Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный
10 990
