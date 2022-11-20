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Кресло офисное TopChairs Names черный

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Характеристики товара

Описание

Современное и практичное офисное кресло с металлической крестовиной. Обивка кресла выполнена из ткани и сетки. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Комфортное положение легко выбрать благодаря механизму регулировки высоты и качания Top Gun. Высота сиденья регулируется с 39 до 47 см.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 82,5*32*67

Вес брутто: 15,300

Объем: 0,177

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Основные характеристики

  • Высота1075 мм
  • Высота до сиденья390/470 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина700 мм
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный

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