Характеристики товара
Описание
Современное и практичное офисное кресло с металлической крестовиной. Обивка кресла выполнена из ткани и сетки. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Комфортное положение легко выбрать благодаря механизму регулировки высоты и качания Top Gun. Высота сиденья регулируется с 39 до 47 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 82,5*32*67
Вес брутто: 15,300
Объем: 0,177
Основные характеристики
- Высота1075 мм
- Высота до сиденья390/470 мм
- Ширина620 мм
- Глубина700 мм
- Материал каркасапластик, металл
- Материал сиденьяткань, сетка
- Цветчерный