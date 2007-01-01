Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Tactus, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Tactus, черная сетка
18 990
Артикул: CH-084-050
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1185 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Комфорт и технологичность для продуктивной работы

Кресло TopChairs Tactus — это сочетание эргономичного дизайна, технологичности и высокого комфорта. Его современная форма с анатомически изогнутой спинкой, поясничной поддержкой и регулируемым подголовником создана для правильной осанки и длительной работы без усталости. Чёрный цвет придаёт модели универсальность и строгость, подходящую как для дома, так и для офиса.
Дышащий материал и надёжные механизмы
Обивка выполнена из сетчатой ткани — материала, который обеспечивает отличную вентиляцию, не задерживает тепло и не натирает кожу, особенно в жаркое время года. Он устойчив к растяжению и износу, что делает кресло долговечным и удобным в ежедневном использовании. Конструкция выдерживает нагрузку до 136 кг, а прочный металлический каркас и крестовина гарантируют устойчивость.
Подлокотники откидываются, что позволяет удобно задвигать кресло под стол, экономя место. Также предусмотрена поясничная поддержка, важная для сохранения здоровья спины при длительной работе.
Устойчивость и плавное передвижение
Мягкие нейлоновые ролики обеспечивают плавное и бесшумное перемещение по любому типу пола, не оставляя следов. Нейлон отличается прочностью и износостойкостью, устойчив к механическим повреждениям, что особенно важно при интенсивной эксплуатации.
Отличный выбор для любого рабочего пространства
TopChairs Tactus — это идеальный вариант для дома, офиса или учебного пространства. Его продуманный функционал и современный дизайн обеспечивают комфортную рабочую среду и подчёркивают стиль владельца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1185 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья360/420 мм
  • Вес14 кг
  • Материалметалл, полиуретан
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка136
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Вес упаковки15.50 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

