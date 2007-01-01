Характеристики товара
Описание
Комфорт и технологичность для продуктивной работы
Кресло TopChairs Tactus — это сочетание эргономичного дизайна, технологичности и высокого комфорта. Его современная форма с анатомически изогнутой спинкой, поясничной поддержкой и регулируемым подголовником создана для правильной осанки и длительной работы без усталости. Чёрный цвет придаёт модели универсальность и строгость, подходящую как для дома, так и для офиса.
Дышащий материал и надёжные механизмы
Обивка выполнена из сетчатой ткани — материала, который обеспечивает отличную вентиляцию, не задерживает тепло и не натирает кожу, особенно в жаркое время года. Он устойчив к растяжению и износу, что делает кресло долговечным и удобным в ежедневном использовании. Конструкция выдерживает нагрузку до 136 кг, а прочный металлический каркас и крестовина гарантируют устойчивость.
Подлокотники откидываются, что позволяет удобно задвигать кресло под стол, экономя место. Также предусмотрена поясничная поддержка, важная для сохранения здоровья спины при длительной работе.
Устойчивость и плавное передвижение
Мягкие нейлоновые ролики обеспечивают плавное и бесшумное перемещение по любому типу пола, не оставляя следов. Нейлон отличается прочностью и износостойкостью, устойчив к механическим повреждениям, что особенно важно при интенсивной эксплуатации.
Отличный выбор для любого рабочего пространства
TopChairs Tactus — это идеальный вариант для дома, офиса или учебного пространства. Его продуманный функционал и современный дизайн обеспечивают комфортную рабочую среду и подчёркивают стиль владельца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина700 мм
- Высота1185 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья360/420 мм
- Вес14 кг
- Материалметалл, полиуретан
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка136
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки15.50 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики740
- Изделия стопируютсяНет