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Кресло Джуно С - фото 1

Кресло Джуно С

Артикул: CH-068-360
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота920 мм

Отзывы

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