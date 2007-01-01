Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Federation, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Federation, черный
15 оценок
59 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло Federation, черный - фото 1Кресло Federation, черный - фото 2Кресло Federation, черный - фото 3
NEW

Кресло Federation, черный

Артикул: CH-083-897
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Высота1170/1230 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья590 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежное, современное кресло, рассчитанное на повышенные нагрузки. Благодаря усиленным элементам конструкции обеспечивается надежность и долговечность, а благодаря современным наполнителям и пружинному блоку обеспечивается максимальный комфорт.

Обивка из натуральной кожи на рабочих поверхностях кресла и экокожи на нерабочих поверхностях.
Каркас монолитный.
Сиденье и спинка мягкие, удобные и просторные.
Сиденье оснащено пружинным блоком с независимыми пружинами.
Подлокотники деревянные с мягкими накладками, обитыми натуральной кожей.
Механизм качания усиленный, с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
Пятилучие металлическое с деревянными накладками, усиленное.
Максимальная рекомендованная нагрузка до 180 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Высота1170/1230 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья590 мм
  • Высота до сиденья530/590 мм
  • Материалдерево
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Цветчерный
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки29.80 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Parker LB, ткань, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Parker LB, ткань, серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 090

Стул Parker LB, ткань, серый

13
New
Фотография товара Диван Julia 3, 1500мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Julia 3, 1500мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390

Диван Julia 3, 1500мм

12
Фотография товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/синий, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/синий, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/синий, ткань

94
Хит
Фотография товара Диван лофт New 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39071
52 890 ₽

Диван лофт New 7

88
Фотография товара Стул Neo, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Neo, красный, произведённого компанией ChiedoCover
54 590

Стул Neo, красный

14
Фотография товара Диван Понг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Понг, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена

Диван Понг

14
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Simona серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Simona серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99042
25 490 ₽Оптовая цена

Стул офисный Simona серый

26
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Диван Бизнес, оранжевый, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Диван Бизнес, оранжевый, двухместный

46
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный

26
Фотография товара Диван Ванкувер, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ванкувер, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от84 890
Оптовая цена

Диван Ванкувер, 2-х местный

64

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Atom RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Atom RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло Atom RCH, черный

7
Настоящее фото товара Кресло Танго 2П, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Кресло Танго 2П

12
Настоящее фото товара Кресло Омега Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Омега Плюс

7
Настоящее фото товара Кресло Аполло, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Кресло Аполло

7
Фотография товара Кресло Etna коричневое, основание черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna коричневое, основание черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Etna коричневое, основание черный металл

10
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Теллинг шенилл карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Теллинг шенилл карри, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Кресло Теллинг шенилл карри

9
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло руководителя Pulse, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Pulse, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
76 590

Кресло руководителя Pulse, белый, черный

12
New
Фотография товара Кресло Formality, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Formality, черный, произведённого компанией ChiedoCover
38 490

Кресло Formality, черный

14
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Rush, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Rush, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
31 990

Кресло офисное Rush, бежевый

9
В наличии 51 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Giant, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Giant, серый, произведённого компанией ChiedoCover
26 290

Кресло офисное Giant, серый

5

Товар в корзине

Кресло Federation, черный
Кресло Federation, черный
59 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Parker LB, ткань, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Parker LB, ткань, серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 090

Стул Parker LB, ткань, серый

13
New
Фотография товара Диван Julia 3, 1500мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Julia 3, 1500мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390

Диван Julia 3, 1500мм

12
Фотография товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/синий, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/синий, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/синий, ткань

94
Хит
Фотография товара Диван лофт New 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39071
52 890 ₽

Диван лофт New 7

88

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности