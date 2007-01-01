Характеристики товара
Описание
Надежное, современное кресло, рассчитанное на повышенные нагрузки. Благодаря усиленным элементам конструкции обеспечивается надежность и долговечность, а благодаря современным наполнителям и пружинному блоку обеспечивается максимальный комфорт.
Обивка из натуральной кожи на рабочих поверхностях кресла и экокожи на нерабочих поверхностях.
Каркас монолитный.
Сиденье и спинка мягкие, удобные и просторные.
Сиденье оснащено пружинным блоком с независимыми пружинами.
Подлокотники деревянные с мягкими накладками, обитыми натуральной кожей.
Механизм качания усиленный, с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
Пятилучие металлическое с деревянными накладками, усиленное.
Максимальная рекомендованная нагрузка до 180 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Высота1170/1230 мм
- Ширина сиденья590 мм
- Глубина сиденья590 мм
- Высота до сиденья530/590 мм
- Материалдерево
- Материал сиденьянатуральная кожа
- Цветчерный
- Обивканатуральная кожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки29.80 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет