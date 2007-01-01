Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное TopChairs Vertus, серая сетка
Кресло офисное TopChairs Vertus, серая сетка
15 оценок
22 990
Кресло офисное TopChairs Vertus, серая сетка - фото 1Кресло офисное TopChairs Vertus, серая сетка - фото 2Кресло офисное TopChairs Vertus, серая сетка - фото 3Кресло офисное TopChairs Vertus, серая сетка - фото 4

Кресло офисное TopChairs Vertus, серая сетка

Артикул: CH-084-053
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина685 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1135 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Максимум эргономики для продуктивной работы

Офисное кресло TopChairs Vertus в серой сетке создано для тех, кто ценит комфорт, функциональность и современный дизайн. Его эргономичная форма с широкими подлокотниками, анатомичной спинкой и регулируемым подголовником обеспечивает правильную поддержку тела даже во время длительной работы.
Встроенная подставка для ног позволяет удобно откинуться и расслабиться — кресло легко превращается в комфортное место для отдыха.
Дышащие материалы и надежная конструкция
Обивка выполнена из прочной и износостойкой сетчатой ткани, которая хорошо пропускает воздух, предотвращает перегрев и обеспечивает оптимальный микроклимат даже в жаркую погоду. Материал устойчив к износу и прост в уходе — идеален для ежедневного использования.
Металлическая крестовина выдерживает нагрузку до 136 кг, обеспечивая прочность и долговечность конструкции. Надежный газ-лифт 4 класса гарантирует плавную регулировку высоты. Ролики выполнены из полиуретана — прочного и устойчивого к истиранию материала, который не повреждает напольные покрытия и легко скользит по любой поверхности.
Универсальность и адаптивность
TopChairs Vertus — это идеальное кресло для дома, офиса или учебы. Регулируемые элементы конструкции (подголовник, подлокотники, глубина сиденья, поясничная поддержка, выдвижная подставка для ног) позволяют адаптировать кресло под индивидуальные потребности пользователя.
Модель сочетает в себе функциональность, современный внешний вид и заботу о здоровье позвоночника — отличный выбор для тех, кто проводит много времени за компьютером.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина685 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1135 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья410/460 мм
  • Высота до сиденья470/530 мм
  • Вес17.2 кг
  • Материалметалл, полипропилен, полиуретан
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка136
  • Цветсерый, хромированный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Вес упаковки18.50 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
