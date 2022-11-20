Характеристики товара
Описание
Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Бордо, Голубой, Красный, Серый, Синий, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Комбинированные:Экокожа PU 0007 (Терра) черный/Ткань TW-11 (черный)
|Натуральная кожа, Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Высота1090/1220 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья520/650 мм
- ОбивкаЭкокожа/ Ткань TW/ Сетчатый акрил
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия