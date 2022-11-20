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Кресло офисное Белен

Артикул: CH-051-448
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Бордо, Голубой, Красный, Серый, Синий, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Комбинированные:Экокожа PU 0007 (Терра) черный/Ткань TW-11 (черный)Натуральная кожа, Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1090/1220 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья520/650 мм
  • ОбивкаЭкокожа/ Ткань TW/ Сетчатый акрил
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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