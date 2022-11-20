Это кресло восхищает своим изяществом и одновременно строгостью. Кресло имеет креативную прострочку, делящие каркас на небольшие квадраты, а также широкий подголовник. Обивка - натуральная кожа, а подлокотники и крестовина - натуральное дерево.
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Диван лофт Фирст
Стул Дорс
Диван прямой Пюре
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