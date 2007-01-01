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Настоящее фото товара Кресло офисное Лэйн, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Лэйн, дерево
32 оценки
26 590
Товар в корзине. Перейти
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Кресло офисное Лэйн, дерево

Артикул: CH-018-454
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Вес17.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Это кресло восхищает своим изяществом и одновременно строгостью. Кресло имеет креативную прострочку, делящие каркас на небольшие квадраты, а также широкий подголовник. Обивка - натуральная кожа, а подлокотники и крестовина - натуральное дерево.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Вес17.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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