Характеристики товара
Описание
Клио — современная коллекция легких и прочных стульев, идеальных для конференц-залов и многофункциональных помещений.
Удобное сиденье чашеобразной формы шести различных цветов на высокопрочном хромированном каркасе.
На складе доступны стулья в белом, кирпично-красном, синем и темно-сером цветах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина552 мм
- Глубина511 мм
- Высота795 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа