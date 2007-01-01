Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Офисное кресло Leo Black T, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное кресло Leo Black T
45 оценок
10 130
Товар в корзине. Перейти
Офисное кресло Leo Black T - фото 1

Офисное кресло Leo Black T

Артикул: CH-024-064
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880/960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Polo S, серая сетка
Фотография товара Кресло Polo S, серая сетка от компании ChiedoCover.
Следующий Офисное кресло Opera LB T, сетка черная
Фотография товара Офисное кресло Opera LB T, сетка черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880/960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес13 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки14.50 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро

53
Распродажа
Настоящее фото товара Офисное кресло Nerey LB T, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 02025
15 990 ₽Оптовая цена

Офисное кресло Nerey LB T, экокожа бежевый

37
  • черный
  • бежевый
В наличии 579 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло Leo T, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 130
Оптовая цена

Офисное кресло Leo T, экокожа бежевый

49
  • черный
  • бежевый
В наличии 177 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул СМАЙЛ (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СМАЙЛ (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 79024
11 490 ₽Оптовая цена

Стул СМАЙЛ (НА ПРУТКЕ)

50
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE), произведённого компанией ChiedoCover
от21 59024
28 090 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)

95
Фотография товара Кресло для руководителя империал В/П, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя империал В/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Кресло для руководителя империал В/П, хром

34
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, черный

45
  • белый, прозрачный
  • красный, белый
  • желтый, белый
  • черный
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый/бирюзовый

11
Настоящее фото товара Стул Атенс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
Оптовая цена

Стул Атенс, белый

9
В наличии 42 шт.

Другие товары из раздела конференц-стулья

Фотография товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 730

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый

139
Фотография товара Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11

26
  • черный
  • серый, черный
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло офисное Лэйн, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Лэйн, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
26 590
Оптовая цена

Кресло офисное Лэйн, дерево

32
Фотография товара Кресло офисное Лэйн Н/П, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Лэйн Н/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена

Кресло офисное Лэйн Н/П, хром

33
Фотография товара Кресло офисное Саммер, хром, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Саммер, хром, белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Кресло офисное Саммер, хром, белый

41
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром

26
  • черный
  • серый, черный
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло для руководителя Рекс, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Рекс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена

Кресло для руководителя Рекс, хром

38
Настоящее фото товара Стул КЛИО на хромированных опорах-полозьях, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
18 590

Стул КЛИО на хромированных опорах-полозьях, серо-зеленый

14
Настоящее фото товара Стул КЛИО на хромированных опорах-полозьях, белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 590

Стул КЛИО на хромированных опорах-полозьях, белый

15
Настоящее фото товара Стул Клио на хромированных опорах-полозьях, синий, произведённого компанией ChiedoCover
18 590

Стул Клио на хромированных опорах-полозьях, синий

7
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Офисное кресло Leo Black T
Офисное кресло Leo Black T
от 10 130
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности