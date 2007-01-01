Характеристики товара
Описание
Какое кресло может создать уют даже в деловой обстановке? Отлично справится с этим комфортная и стильная модель серии Picasso. Современное мягкое кресло Picasso в лаконичном исполнении — воплощение утончённого вкуса и комфорта. Плавные линии и мягкая обивка из шенилла создают уютную атмосферу. Шенилл — это жаккардовая ткань со сложным рисунком плетения, мягкая, эластичная и износостойкая. Благодаря хлопковым волокнам в составе, она экологична и долговечна. Высокие деревянные ножки создают впечатление легкости и свободы пространства, а также облегчают уборку. Разнообразие цветов позволяет подобрать кресло к любому интерьеру, добавляя ему современности и стиля. Кресло Picasso станет прекрасным дополнением к дивану Picasso и подойдет в любой интерьер в современном стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина870 мм
- Высота810 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес16.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалшенилл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет