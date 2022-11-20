Кресло прозрачное Crystal

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло прозрачное Vanity, серый
Кресло прозрачное Vanity, серый
Следующий Кресло прозрачное Crystal, черный
Кресло прозрачное Vanity, серый

Характеристики товара

Описание

Пластиковые кресла серии Crystal станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, кресла из пластика Crystal можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Размер упаковки:
590х790х920 мм


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.43 м3

Другие товары из раздела

Кресло прозрачное Crystal, янтарныйНастоящее фото товара Кресло прозрачное Crystal, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
7

Кресло прозрачное Crystal, янтарный

В наличии 8 шт.
Кресло прозрачное Crystal, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло прозрачное Crystal, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
13

Кресло прозрачное Crystal, оранжевый

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка костюмная Босс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Вешалка костюмная Босс 7

Стул Kongsberg, горчично - желтый, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Kongsberg, горчично - желтый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79011
7 590 ₽
9

Стул Kongsberg, горчично - желтый, металлические ножки

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротангаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
10

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга

Настоящее фото товара Стул Kenner KS, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Стул Kenner KS, фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Kenner KL, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
12

Стул Kenner KL, желтый

Настоящее фото товара Стул Kenner 149 KR, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
7

Стул Kenner 149 KR, оливковый

Стул Freames белыйНастоящее фото товара Стул Freames белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49057
7 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Freames белый

В наличии 100 шт.