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Стул пластиковый Оборн, белый, черный

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Характеристики товара

Описание

Коллекция Оборн - это стулья, которые сочетают в себе рациональный и чистый дизайн с широким выбором рам и отделки, чтобы обеспечить максимальную адаптивность в домашних условиях и заведениях сферы Contract. Штабелируемый стул с двойным корпусом из стеклопластика, отлитого под давлением, и каркасом из стальных труб. Стулья Оборн - это решение для офиса и дома, кафе, ресторана, разноплановых мероприятий и конференций.
Особенности:
Стул изготовлен с помощью технологии двойного литья под давлением.
Каркас выполнен из трубчатой стали Ø14 мм. Доступен в различных цветовых решениях: хром, черный хром, окрашенный.
Спинка и сиденье выполнены из антистатического и устойчивого к ультрафиолетовому излучению стекловолокна.
Доступны одноцветные и двухцветные варианты отделки.
Стулья можно штабелировать до 10 шт. в высоту, что помогает существенно сэкономить место для хранения.
Накладки на ножки выполнены из технополимера белого или черного цвета, по запросу с войлоком, подходят для деликатных и чувствительных полов (дерево, керамика, мрамор).

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Высота805 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Глубина525 мм
  • Материалсталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки525 мм
  • Глубина упаковки805 мм
  • Объём упаковки0.23 м3

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