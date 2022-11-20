Фотография Стул пластиковый Bit, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул пластиковый Bit, белый

4.6
Оптовая цена
от 5 590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул пластиковый Bit, белый
Стул пластиковый Bit, белый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул пластиковый Bit, белый

4.6
5590 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Bit, ментоловый
Стул пластиковый Bit, ментоловый
Следующий Стул пластиковый Bit, антрацит
Стул пластиковый Bit, антрацит

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота840 мм
  • Цвет10

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
220 ₽
Оптовая цена
4.6
Новогодний чехол на стул 02
Настоящее фото товара Стул Eames DAW желтый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Eames DAW желтый
Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Настоящее фото товара Стул Такер, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Такер, дуб
Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini
Настоящее фото товара Стол пластиковый Mango, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол пластиковый Mango
Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Colette, голубой
Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Colette, антрацит
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Colette, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое Colette, голубой

Другие товары из раздела стулья с перфорацией оптом

Настоящее фото товара Стул пластиковый Bit, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый Bit, тортора
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bit, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Bit, горчичный
Настоящее фото товара Секция многоместная Эмигрант+, произведённого компанией ChiedoCover
12 795 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция многоместная Эмигрант+
Настоящее фото товара Секция многоместная Эмигрант, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 580 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная Эмигрант
Настоящее фото товара Секция многоместная Стайл+, произведённого компанией ChiedoCover
9 340 ₽
Оптовая цена
4.5
Секция многоместная Стайл+
Настоящее фото товара Секция многоместная Стайл, произведённого компанией ChiedoCover
8 240 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция многоместная Стайл
Настоящее фото товара Секция многоместная Стилл+, произведённого компанией ChiedoCover
11 280 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция многоместная Стилл+
Настоящее фото товара Секция многоместная Форум+, произведённого компанией ChiedoCover
9 450 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция многоместная Форум+
Настоящее фото товара Секция многоместная Форум, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция многоместная Форум
Настоящее фото товара Секция многоместная Феррум+, произведённого компанией ChiedoCover
11 570 ₽
Оптовая цена
4.5
Секция многоместная Феррум+