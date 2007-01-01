Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Praxis, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Praxis
5 690
Кресло Praxis - фото 1Кресло Praxis - фото 2Кресло Praxis - фото 3Кресло Praxis - фото 4
NEW

Кресло Praxis

Артикул: CH-083-665
Основные характеристики
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Популярное и доступное кресло с улучшенной эргономикой спинки. Отлично впишется в интерьер современного офиса, а также подойдёт для домашнего использования.

Обивка кресла - кожзам - прочный и износостойкий материал, неприхотлив в уходе, не имеет тенденции к выцветанию.
Основание сиденья - фанера.
Наполнитель кресла - утолщенный поролон средней жесткости.
Модель оснащена механизмом «Перманент-контакт», который позволяет регулировать наклон, высоту спинки и глубину посадки.
Кресла отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья390/520 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьякожзам
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.04 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

