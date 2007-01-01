Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло подростковое Choir, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло подростковое Choir, серый
12 оценок
7 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло подростковое Choir, серый - фото 1Кресло подростковое Choir, серый - фото 2Кресло подростковое Choir, серый - фото 3Кресло подростковое Choir, серый - фото 4Кресло подростковое Choir, серый - фото 5Кресло подростковое Choir, серый - фото 6Кресло подростковое Choir, серый - фото 7Кресло подростковое Choir, серый - фото 8Кресло подростковое Choir, серый - фото 9Кресло подростковое Choir, серый - фото 10
NEW

Кресло подростковое Choir, серый

Артикул: CH-083-674
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Высота850/970 мм
  • Ширина сиденья405 мм
  • Глубина сиденья405 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компактное кресло с сетчатой спинкой. Особенностью модели являются небольшие размеры (!), что позволяет использовать её в условиях ограниченного пространства, также для детей и подростков. Отлично подойдёт для домашнего использования.

Спинка выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Верхняя, наиболее подверженная износу часть спинки усилена вставкой из прочной мебельной ткани. Она же использована в обивке сиденья. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Также в области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины.
Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости.
В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Офисное кресло - необходимый атрибут комфортной работы! Оформляйте заказ и присоединяйтесь к тысячам других счастливых пользователей!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота850/970 мм
  • Ширина сиденья405 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья405/525 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.67 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка

12
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло Scott ХДП, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Scott ХДП, хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Кресло Scott ХДП, хром

12
Фотография товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

38
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Кресло Miller YSJ-300 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Miller YSJ-300, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Кресло Miller YSJ-300

10
Распродажа
Фотография товара Компьютерный стол Epic glow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic glow, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99045
19 880 ₽Оптовая цена

Компьютерный стол Epic glow

32
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Кресло Bimbl Т-01, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bimbl Т-01, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Кресло Bimbl Т-01, пластик

9

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло Like RCH, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Like RCH, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Кресло Like RCH, серый

8
Фотография товара Стул компьютерный Cadence от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Cadence, произведённого компанией ChiedoCover
36 190
Оптовая цена

Стул компьютерный Cadence

15
В наличии 33 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 89016
13 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный

6
Фотография товара Кресло ЛОЛО Sweet пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Sweet пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Кресло ЛОЛО Sweet пластик белый

5
Фотография товара Компьютерное кресло Sprut black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Sprut black, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Компьютерное кресло Sprut black

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolin light gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolin light gray, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Компьютерное кресло Kolin light gray

9
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Armory, черный, произведённого компанией ChiedoCover
76 090

Кресло компьютерное Armory, черный

11
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Phosphor, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
80 790

Кресло компьютерное Phosphor, бежевый, орех

13
Настоящее фото товара Кресло подростковое Stanza, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
37 590

Кресло подростковое Stanza, темно-серый

12
Фотография товара Кресло компьютерное Gantry, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Gantry, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
24 790

Кресло компьютерное Gantry, розовый

15

Товар в корзине

Кресло подростковое Choir, серый
Кресло подростковое Choir, серый
7 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка

12
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло Scott ХДП, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Scott ХДП, хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Кресло Scott ХДП, хром

12

Акции для вас

Новость от 03.06.2025 Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве
Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов
Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?
Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности