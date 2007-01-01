Характеристики товара
Описание
Компактное кресло с сетчатой спинкой. Особенностью модели являются небольшие размеры (!), что позволяет использовать её в условиях ограниченного пространства, также для детей и подростков. Отлично подойдёт для домашнего использования.
Спинка выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Верхняя, наиболее подверженная износу часть спинки усилена вставкой из прочной мебельной ткани. Она же использована в обивке сиденья. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Также в области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины.
Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости.
В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Офисное кресло - необходимый атрибут комфортной работы! Оформляйте заказ и присоединяйтесь к тысячам других счастливых пользователей!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Высота850/970 мм
- Ширина сиденья405 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья405/525 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань, сетка
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки8.67 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет