Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Rose, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Rose, бежевый
15 оценок
25 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Rose, бежевый - фото 1Диван Rose, бежевый - фото 2Диван Rose, бежевый - фото 3Диван Rose, бежевый - фото 4Диван Rose, бежевый - фото 5
NEW

Диван Rose, бежевый

Артикул: CH-083-169
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1540 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота900 мм
  • Вес35.00 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Vintage, велюр, розовый
Фотография товара Диван Vintage, велюр, розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Хотите создать интерьер в современном стиле и добавить в него немного нежности? Стильный мягкий диван Rose идеально подойдет для вашего отдыха в гостиной, на террасе, балконе или в загородном доме. Вы сможете расслабиться, отдохнуть после долгого рабочего дня или просто насладиться чтением книги в любое время.



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря своей элегантности и универсальному дизайну, данный диван станет неотъемлемой частью вашего дома и привлечет восхищенные взгляды гостей. Линии металлического каркаса придают дивану легкий и парящий вид. Эргономичная удобная форма, мягкие подушки создают еще больший комфорт при использовании.



КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Диван изготовлен из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Обивка из микровелюра отличается практичностью и простотой эксплуатации.
.


РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.



*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1540 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота900 мм
  • Вес35.00 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки36.50 кг
  • Объём упаковки1.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван «Сорренто» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван «Сорренто», произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена

Диван «Сорренто»

49
Настоящее фото товара Диван офисный Barcelona-1, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от47 490
Оптовая цена

Диван офисный Barcelona-1, экокожа черный

37
Настоящее фото товара Диван Микрон, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590
Оптовая цена

Диван Микрон, 2х местный

51
Фотография товара Диван Монарх 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Монарх 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 190
Оптовая цена

Диван Монарх 2х местный

46
Фотография товара Диван Хопи 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хопи 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 990
Оптовая цена

Диван Хопи 2х местный

37
Фотография товара Диван Phoenix от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Phoenix, произведённого компанией ChiedoCover
от263 690
Оптовая цена

Диван Phoenix

78
Фотография товара Диван Блюз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Блюз, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Диван Блюз

11
Фотография товара Диван трехместный Прадо Премиум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Прадо Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
от108 390
Оптовая цена

Диван трехместный Прадо Премиум

5
Фотография товара Диван Sigma, кожзам NITRO MINK, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Sigma, кожзам NITRO MINK, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790

Диван Sigma, кожзам NITRO MINK, каркас серебро

5
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Connect 25, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Connect 25, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
22 49016
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Connect 25, ножки бук, морилка черная

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерное кресло Reus черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Reus черный

10
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400x800, шампань, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400x800, шампань, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8904
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 2400x800, шампань, орех

468
Фотография товара Paris Ткань Темно-Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Paris Ткань Темно-Серый, произведённого компанией ChiedoCover
42 090
Оптовая цена

Paris Ткань Темно-Серый

54
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий криволинейный, 1600*900, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стол рабочий криволинейный, 1600*900, дуб

6
Фотография товара Кресло College CLG-625 LBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-625 LBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
38 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-625 LBN-A Black

57
Настоящее фото товара Стол оператора Дэссе 2-х местный, белый, столешницы орех, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Стол оператора Дэссе 2-х местный, белый, столешницы орех

36
Фотография товара Стул Валентино, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Валентино, серый

79
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол письменный Oly, со стеллажом, бетон, черный металл, 1200*600*750(1220) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Oly, со стеллажом, бетон, черный металл, 1200*600*750(1220), произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Стол письменный Oly, со стеллажом, бетон, черный металл, 1200*600*750(1220)

10
Распродажа
Фотография товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), белый

7
Настоящее фото товара Стол рабочий, 900*700, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стол рабочий, 900*700, дуб

10

Другие товары из раздела офисные диваны

Фотография товара Диван Бизнес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизнес, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590

Диван Бизнес

35
Фотография товара Диван Лайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Диван Лайт

9
Фотография товара Диван Лорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена

Диван Лорд

8
Фотография товара Диван Шелби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Шелби, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Диван Шелби

9
Фотография товара Диван Джой 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Джой 2, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена

Диван Джой 2

9
Фотография товара Диван Понг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Понг, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена

Диван Понг

14
Настоящее фото товара Диван Волна, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Диван Волна

9
Фотография товара Диван Rose от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Rose, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Диван Rose

10
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Диван Rose, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Rose, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
26 590

Диван Rose, мятный

15
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Диван Rose, желтый, белый муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Rose, желтый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
32 190

Диван Rose, желтый, белый муар

7

Товар в корзине

Диван Rose, бежевый
Диван Rose, бежевый
25 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерное кресло Reus черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Reus черный

10
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400x800, шампань, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400x800, шампань, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8904
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 2400x800, шампань, орех

468
Фотография товара Paris Ткань Темно-Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Paris Ткань Темно-Серый, произведённого компанией ChiedoCover
42 090
Оптовая цена

Paris Ткань Темно-Серый

54
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий криволинейный, 1600*900, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стол рабочий криволинейный, 1600*900, дуб

6

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности