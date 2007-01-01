Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло подростковое Choir, зеленый
Кресло подростковое Choir, зеленый
10 оценок
7 290
Кресло подростковое Choir, зеленый - фото 1Кресло подростковое Choir, зеленый - фото 2Кресло подростковое Choir, зеленый - фото 3Кресло подростковое Choir, зеленый - фото 4Кресло подростковое Choir, зеленый - фото 5Кресло подростковое Choir, зеленый - фото 6Кресло подростковое Choir, зеленый - фото 7Кресло подростковое Choir, зеленый - фото 8Кресло подростковое Choir, зеленый - фото 9Кресло подростковое Choir, зеленый - фото 10
Кресло подростковое Choir, зеленый

Артикул: CH-083-679
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Высота850/970 мм
  • Ширина сиденья405 мм
  • Глубина сиденья405 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Компактное кресло с сетчатой спинкой. Особенностью модели являются небольшие размеры (!), что позволяет использовать её в условиях ограниченного пространства, также для детей и подростков. Отлично подойдёт для домашнего использования.

Спинка выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Верхняя, наиболее подверженная износу часть спинки усилена вставкой из прочной мебельной ткани. Она же использована в обивке сиденья. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Также в области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины.
Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости.
В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Офисное кресло - необходимый атрибут комфортной работы! Оформляйте заказ и присоединяйтесь к тысячам других счастливых пользователей!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота850/970 мм
  • Ширина сиденья405 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья405/525 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветзеленый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.39 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло поворотное Spark, серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Spark, серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Кресло поворотное Spark, серый, велюр

15
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло TopChairs City черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 69027
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло TopChairs City черный

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Кресло Turner, черный пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Turner, черный пластик, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло Turner, черный пластик

7
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый премиум, 110x70, произведённого компанией ChiedoCover
38 290

Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый премиум, 110x70

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа

33
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19028
5 790 ₽

Стул-кресло Самба М, желтый, хром

41
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Кресло офисное Вали S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Вали S, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло офисное Вали S

11

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный

12
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Element черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Element черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Кресло офисное TopChairs Element черный

8
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Comfo серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Comfo серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Кресло офисное TopChairs Comfo серый

15
В наличии 65 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло ЛОЛО Cats пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Cats пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Кресло ЛОЛО Cats пластик белый

6
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло ЛОЛО Cats от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Cats, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло ЛОЛО Cats

5
В наличии 100 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolin gray fabric от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolin gray fabric, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Компьютерное кресло Kolin gray fabric

11
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Epiphany, черный, произведённого компанией ChiedoCover
166 690

Кресло компьютерное Epiphany, черный

15
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Chevron, черный, произведённого компанией ChiedoCover
51 990

Кресло компьютерное Chevron, черный

7
New
Фотография товара Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый

11
New
Фотография товара Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый

6

