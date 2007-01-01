Характеристики товара
Описание
Компактное кресло имеет износостойкую обивку и удобные Т-образные подлокотники. Широкая эргономичная спинка сделают рабочий день максимально комфортным. Максимальная нагрузка 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина605 мм
- Глубина570 мм
- Высота1020/1120 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья410/510 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасапластик
- Цветтерракот
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки11.8 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет