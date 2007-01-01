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Настоящее фото товара Кресло Комфорт, пластик, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Комфорт, пластик, терракот
8 оценок
7 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло Комфорт, пластик, терракот - фото 1Кресло Комфорт, пластик, терракот - фото 2Кресло Комфорт, пластик, терракот - фото 3Кресло Комфорт, пластик, терракот - фото 4Кресло Комфорт, пластик, терракот - фото 5

Кресло Комфорт, пластик, терракот

Артикул: CH-088-297
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина605 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1020/1120 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компактное кресло имеет износостойкую обивку и удобные Т-образные подлокотники. Широкая эргономичная спинка сделают рабочий день максимально комфортным. Максимальная нагрузка 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1020/1120 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья410/510 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветтерракот
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки11.8 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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