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Настоящее фото товара Кресло Рос с комплектом подушек, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Рос с комплектом подушек
7 оценок
14 790
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Рос с комплектом подушек

Артикул: CH-073-860
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота800 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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