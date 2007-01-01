Характеристики товара
Описание
Комплект «Боно» с плетением из искусственного круглого ротанга для обустройства лаунж-зоны.
В ее составе находятся:
- трехместный диван – 2300×900×775 мм.
- два кресла – 1000×900×775 мм.
- журнальный столик – 1300×600×400 мм.
В качестве основы применяется прочный алюминиевый каркас.Цвет комплекта – коричневый.На креслах и диване предусмотрены мягкие подушки, съемные чехлы которых пошиты из полиэстера, плотностью 230гр/м2. Ткань в обязательном порядке пропитывается влагоотталкивающими составами.Поверхность плетеного столика представляет столешница из закаленного стекла – 5 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
2300×930×800; 1020×930×800 - 2 кор; 1340×640×410мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес111,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки114.50 кг
- Изделия стопируютсяНет