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Стол Prism овальный - фото 1

Стол Prism овальный

Артикул: CH-009-325
39 оценок
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Характеристики товара

Описание

90 х 150 х H76

каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм, разборный (основание цельное)

ТИП ЛЕНТЫ MR: полумесяц 7-10 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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