Cтол МОДЕРН, 2000x1000

8 оценок

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Cтол МОДЕРН, 2000x1000

4.4
48 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол «Модерн», 100x100 имеет классические очертания и впишется практически в любой интерьер. Устойчивая конструкция и традиционный стиль позволят этой мебели гармонично сочетаться с другими предметами интерьера и радовать вас долгие годы.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Высота74 мм
  • Длина2000 мм
  • Вес23 кг
  • Материалротанг

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