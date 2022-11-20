Обеденный стол «Модерн», 100x100 имеет классические очертания и впишется практически в любой интерьер. Устойчивая конструкция и традиционный стиль позволят этой мебели гармонично сочетаться с другими предметами интерьера и радовать вас долгие годы.
Стол Лидер 1
Скатерть Limoni саржа
Стол обеденный Lomond Extra Large
Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800
Салфетка Жаккард круглая
Диван Tobi трехместный прямой бежевый
Диван Kira прямой серый
Диван Fendy прямой светло-серый
Диван Lucia двухместный прямой темно-зеленый
Диван прямой голубой Costy
Cтол ЛАЙТ, 1200x800
Стол уличный Агиос
Стол уличный Океан
Стол уличный Севу
Комплект уличной мебели Штайн-2
Комплект уличной мебели Штайн-3
Комплект уличной мебели Кемер-2
Комплект уличной мебели Кемер
Комплект уличной мебели Кемер-3