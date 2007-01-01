Характеристики товара
Описание
- Родник угловая секция имеет прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом.
- Экоротанг высшего качества.Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.
- Температура эксплуатации от -16 до + 50.Легко моется.
- Не требует особого ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина670 мм
- Ширина670 мм
- Высота800 мм
- Материалсталь, ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.34 м3