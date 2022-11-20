Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1700 мм
- Глубина610 мм
- Высота810 мм
- Материалкожа
Стул Альбон
Стул Альбье
Стул Альтан
Стул Амбах
Стул Амбе
Стул Амби
Стул Амбуаз
Стул Амфион
Стул Англар
Стул Ангулен
Стол Кристиано
Стул пластиковый Ari
Кресло CH-330M без подлокотников, зеленая экокожа
Диван Майк в американском стиле
Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)
Кресло для руководителя ГЕЛАКСИ В/П ХРОМ
Кресло пластиковое Lisa, черный
Кресло Каннами, черное
Кресло Суккур, бежевое
Кресло Суккур, белое
Кресло Суккур, черное
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло