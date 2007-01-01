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Настоящее фото товара Кресло Chaise Lounge RS232, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Chaise Lounge RS232
47 оценок
127 190
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Chaise Lounge RS232

Артикул: CH-050-395
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота810 мм
  • Материалкожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота810 мм
  • Материалкожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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