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Кресло Chaise Lounge RS232

Артикул: CH-050-395
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота810 мм
  • Материалкожа

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