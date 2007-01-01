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Настоящее фото товара Кресло Nordic B111, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Nordic B111
86 оценок
18 090
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Nordic B111

Артикул: CH-050-279
86 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота740 мм
  • Материалметалл, ткань, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Цвет ткани в наличии - серый;Цвет металла - глянцевый хром.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота740 мм
  • Материалметалл, ткань, дерево
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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