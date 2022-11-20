Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Высота740 мм
- Материалметалл, ткань, дерево
- Материал каркасаметалл
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Конфигурация складных столов №5
Стол ОРИОН-5, D1200
Стол ЛИРА-4. трансформер, 1250x800
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800
Стол Лидер 1, 900х600, серый, серебро
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый
Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массив
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло