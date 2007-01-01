Распродажа
от3 090₽54
6 690 ₽Оптовая цена
Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, серый, деревянные ножки
Распродажа
от5 990₽15
6 990 ₽
Стул Марк, велюр Велутто 52, ножки металл
от23 690₽
Оптовая цена
Стул Пиерре, искусственный ротанг, массив бука
МИНПРОМТОРГ
от7 690₽27
10 490 ₽
Стул Гави, велюр Коннект 76, ножки бук, морилка светлый орех
от32 990₽
Оптовая цена
Стул Austin, ретро-красный кожа
В наличии 12 шт.
от32 990₽
Оптовая цена
Стул Austin, темно-коричневая кожа
В наличии 59 шт.
от5 890₽
Оптовая цена
Стул Дарни 25, бежевый, каркас черный
МИНПРОМТОРГ
от11 890₽
Стул Роза, велюр Велютто 27, спинка гобелен, бук морилка черная
Распродажа
от10 290₽29
14 390 ₽
Полукресло Самбука, шенилл Джерджи 15, велюр Тедди 018, бук Рал 9005
Распродажа
3 490₽42
5 990 ₽Оптовая цена
Стул обеденный Минние бежевый
В наличии 39 шт.