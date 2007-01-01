Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина700 мм
- Высота1180/1260 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья530 мм
- Вес18.9 кг
- Материалметалл, пластик, экокожа
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки1110 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.40 м3
- Изделия стопируютсяНет