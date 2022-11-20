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Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый - фото 1Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый - фото 2Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый - фото 3Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый - фото 4Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый - фото 5

Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый

Артикул: CH-052-334
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1260 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья500/580 мм
  • Материалметалл, пластик, экокожа
  • Цветбежевый

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