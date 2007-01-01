Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Milto пластиковый белый — сочетание элегантности и функциональности.
Материалы и комфорт. Изготовлен из высококачественного пластика, стул отличается прочностью и легкостью. Сиденье и спинка выполнены с текстурированной поверхностью, имитирующей плетение ротанга, что добавляет стильный акцент и обеспечивает удобство использования. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует устойчивость и надежность.
Дизайн и особенности. Эргономичная форма спинки и жесткое сиденье обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Компактные размеры (высота 79 см, ширина 45 см, глубина 50,1 см) делают стул универсальным решением для любых пространств. Лаконичные линии и натуральные цвета подчёркивают современный стиль и лёгкость дизайна. Стопируемая конструкция позволяет экономить место при хранении, складывая несколько стульев друг в друга.
Стиль и место использования. Стул выполнен в современном стиле, идеально подходящем для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Подходит для кухни, балкона, сада, кафе, дачи и террас.
Milto — это универсальное решение для создания уюта и стиля в вашем пространстве.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина501 мм
- Высота790 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьяпластик
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Вес упаковки17.50 кг