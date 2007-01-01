Характеристики товара
Описание
Кресло садовое Лондон с подушкой представляет собой сочетание комфорта и стиля. Изготовленное из высококачественных материалов, оно станет отличным дополнением к вашему саду или террасе. Кресло выполнено из алюминия с порошковым покрытием, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Текстилен, используемый в качестве материала сиденья, обеспечивает мягкость и комфорт при использовании. В комплекте с креслом идет подушка, которую можно стирать. Это позволяет поддерживать чистоту и свежесть кресла, а также облегчает уход за ним. Выбирая кресло Лондон, вы получаете комфорт, стиль и долговечность. Отличный вариант для ценителей комфорта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина560 мм
- Высота890 мм
- Материалалюминий, текстиль
- Цветантрацит
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет