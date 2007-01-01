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Настоящее фото товара Кресло садовое Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло садовое Лондон
11 оценок
22 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло садовое Лондон - фото 1Кресло садовое Лондон - фото 2

Кресло садовое Лондон

Артикул: CH-068-649
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота890 мм
  • Материалалюминий, текстиль
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло садовое Лондон с подушкой представляет собой сочетание комфорта и стиля. Изготовленное из высококачественных материалов, оно станет отличным дополнением к вашему саду или террасе. Кресло выполнено из алюминия с порошковым покрытием, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Текстилен, используемый в качестве материала сиденья, обеспечивает мягкость и комфорт при использовании. В комплекте с креслом идет подушка, которую можно стирать. Это позволяет поддерживать чистоту и свежесть кресла, а также облегчает уход за ним. Выбирая кресло Лондон, вы получаете комфорт, стиль и долговечность. Отличный вариант для ценителей комфорта.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота890 мм
  • Материалалюминий, текстиль
  • Цветантрацит

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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