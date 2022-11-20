В комплект входят:
Стол, 80х80, 1
Кресло, 2
Сиденье/подушка (комплект), 1
Обеденная группа из искусственного ротанга «Вояж» – небольшой стол и пара кресел – подойдет для приватных уголков дома, дачи и сада, а также уличных интерьеров, кафе и ресторанов. Рассчитана на 2 персоны. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Выглядит солидно.
Обеденный комплект Вояж, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 4 персон
Обеденный комплект Вояж, на 5 персон
Обеденный комплект Вояж 2, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 7 персон
Обеденный комплект Сорренто, на 2 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 4 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 6 персон
Обеденный комплект Сорренто 2, на 4 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 5 персоны