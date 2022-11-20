Обеденный комплект Вояж, на 2 персоны

7 оценок

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Обеденный комплект Вояж, на 2 персоны

4.4
93 690 ₽
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Обеденный комплект Вояж, на 4 персоны

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 80х80, 1

Кресло, 2

Сиденье/подушка (комплект), 1


Обеденная группа из искусственного ротанга «Вояж» – небольшой стол и пара кресел – подойдет для приватных уголков дома, дачи и сада, а также уличных интерьеров, кафе и ресторанов. Рассчитана на 2 персоны. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Выглядит солидно.

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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