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Настоящее фото товара Стол обеденный большой Флоу, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный большой Флоу, белый
13 оценок
48 090
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Стол обеденный большой Флоу, белый - фото 1Стол обеденный большой Флоу, белый - фото 2Стол обеденный большой Флоу, белый - фото 3Стол обеденный большой Флоу, белый - фото 4Стол обеденный большой Флоу, белый - фото 5Стол обеденный большой Флоу, белый - фото 6

Стол обеденный большой Флоу, белый

Артикул: CH-074-255
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1479 мм
  • Глубина862 мм
  • Высота791 мм
  • Вес55 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Металлический обеденный стол Флоу имеет гармоничные пропорции и отражает актуальные тенденции в дизайне. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет столу украсить любое интерьерное решение. В серию входят два стола с прямоугольной и квадратной столешницей: большой и малый соответственно. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Металлические столы Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1479 мм
  • Глубина862 мм
  • Высота791 мм
  • Вес55 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1635 мм
  • Высота упаковки275 мм
  • Глубина упаковки965 мм
  • Вес упаковки90 кг
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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