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Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный
26 оценок
15 99066
45 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный - фото 1Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный - фото 2Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный - фото 3Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный - фото 4Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный - фото 5
Распродажа

Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный

Артикул: CH-004-350
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Журнальный стол Инсигния 55 х 55 золото от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол ИНСИГНИЯ благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота550 мм
  • Вес10.2 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый, серебряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки12.5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики640
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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