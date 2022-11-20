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Стол журнальный Hot

Артикул: CH-053-186
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота400 мм
  • Каркасметалл
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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