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Кресло Спред

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 1025-1175 мм

Ширина: 635 мм

Глубина: 770 мм

Высота до сидения: 510-660 мм

Упаковка: 340 мм*780 мм*620 мм

Производство - Россия

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