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Настоящее фото товара Кресло Tippi, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Tippi, серо-коричневый
31 оценка
6 990
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Tippi, серо-коричневый

Артикул: CH-033-773
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Роскошный и уютный стул в стиле арт-деко. Смотрится дорого, стильно и эффектно. Оно создано, чтобы очаровывать с первого взгляда. Плавные линии, изящные ножки, просторное сиденье и высокие подлокотники делают модель невероятно удобной для отдыха. Стильная отделка ромбом на спинке и сиденье в сочетании с благородным бархатом создает неповторимые переливы и придает стулу особую утонченность. Мягкий бархатистый велюр, высококачественный материал с повышенной износостойкостью. В качестве наполнителя используется литой (формованный) пенополиуретан высокой плотности. Металлические ножки черного матового цвета. На ножках предусмотрены специальные пластиковые накладки, которые придают стулу дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин.

Размер упаковки: 55*58*50 см.

Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки390 мм
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки6.80 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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