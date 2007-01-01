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Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 - фото 1Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 - фото 2Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 - фото 3Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 - фото 4Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 - фото 5Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 - фото 6Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 - фото 7Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 - фото 8Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 - фото 9
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Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305

Артикул: CH-077-516
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес5,98 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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