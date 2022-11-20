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Кресло Tippi, зеленое

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Стол журнальный Mesh, белый

Характеристики товара

Описание

Роскошный и уютный стул в стиле арт-деко. Смотрится дорого, стильно и эффектно. Оно создано, чтобы очаровывать с первого взгляда. Плавные линии, изящные ножки, просторное сиденье и высокие подлокотники делают модель невероятно удобной для отдыха. Стильная отделка ромбом на спинке и сиденье в сочетании с благородным бархатом создает неповторимые переливы и придает стулу особую утонченность. Мягкий бархатистый велюр, высококачественный материал с повышенной износостойкостью. В качестве наполнителя используется литой (формованный) пенополиуретан высокой плотности. Металлические ножки черного матового цвета. На ножках предусмотрены специальные пластиковые накладки, которые придают стулу дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин.

Размер упаковки: 55*58*50 см.

Требуется сборка.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки390 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Цветзеленый

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