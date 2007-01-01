Характеристики товара
Описание
Роскошный и уютный стул в стиле арт-деко. Смотрится дорого, стильно и эффектно. Оно создано, чтобы очаровывать с первого взгляда. Плавные линии, изящные ножки, просторное сиденье и высокие подлокотники делают модель невероятно удобной для отдыха. Стильная отделка ромбом на спинке и сиденье в сочетании с благородным бархатом создает неповторимые переливы и придает стулу особую утонченность. Мягкий бархатистый велюр, высококачественный материал с повышенной износостойкостью. В качестве наполнителя используется литой (формованный) пенополиуретан высокой плотности. Металлические ножки черного матового цвета. На ножках предусмотрены специальные пластиковые накладки, которые придают стулу дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина580 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки390 мм
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки6.80 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет