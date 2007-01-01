Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Tippi, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Tippi, зеленое
43 оценки
9 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Tippi, зеленое - фото 1Кресло Tippi, зеленое - фото 2Кресло Tippi, зеленое - фото 3Кресло Tippi, зеленое - фото 4Кресло Tippi, зеленое - фото 5Кресло Tippi, зеленое - фото 6Кресло Tippi, зеленое - фото 7

Кресло Tippi, зеленое

Артикул: CH-033-770
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Фенди, экокожа cayenne Грей
Фотография товара Полукресло Фенди, экокожа cayenne Грей от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная
Фотография товара Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Роскошный и уютный стул в стиле арт-деко. Смотрится дорого, стильно и эффектно. Оно создано, чтобы очаровывать с первого взгляда. Плавные линии, изящные ножки, просторное сиденье и высокие подлокотники делают модель невероятно удобной для отдыха. Стильная отделка ромбом на спинке и сиденье в сочетании с благородным бархатом создает неповторимые переливы и придает стулу особую утонченность. Мягкий бархатистый велюр, высококачественный материал с повышенной износостойкостью. В качестве наполнителя используется литой (формованный) пенополиуретан высокой плотности. Металлические ножки черного матового цвета. На ножках предусмотрены специальные пластиковые накладки, которые придают стулу дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин.

Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки390 мм
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки6.80 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Грид, вяз, груша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Грид, вяз, груша, произведённого компанией ChiedoCover
от49 190
Оптовая цена

Кресло Грид, вяз, груша

31
Фотография товара Кресло Стоун, Velvet бежевый/ беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet бежевый/ беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Стоун, Velvet бежевый/ беленый дуб

49
  • бежевый, белый
  • зеленый, бежевый
  • коричневый, черный
Фотография товара Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге

49
  • бежевый, белый
  • зеленый, бежевый
  • коричневый, черный
Фотография товара Кресло Rio от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rio, произведённого компанией ChiedoCover
от47 250
Оптовая цена

Кресло Rio

6
Фотография товара Кресло для посетителей Эрит, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для посетителей Эрит, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от55 890
Оптовая цена

Кресло для посетителей Эрит, голубой

9
Фотография товара Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790

Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Реми79/Реми 72, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Реми79/Реми 72, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Реми79/Реми 72, ножки бук под лак

12
Фотография товара Кресло Токат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Токат, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Кресло Токат

12
Фотография товара Кресло Канг, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр синий

13
Фотография товара Кресло Марлоу, рогожка нептун 39, бирюзовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Марлоу, рогожка нептун 39, бирюзовое, произведённого компанией ChiedoCover
31 590

Кресло Марлоу, рогожка нептун 39, бирюзовое

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Parlament Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Parlament Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
65 480
Оптовая цена

Parlament Кожа Черный

47
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар, бежевый

11
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа серая

9
Новинка
Фотография товара Стул Сонни, черный/ткань бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сонни, черный/ткань бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Стул Сонни, черный/ткань бежевая

11
  • белый, черный
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, темно-серый
Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79053
12 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр серый

44
Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, белый

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, иск. кожа Марвел Блэк, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, иск. кожа Марвел Блэк, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, иск. кожа Марвел Блэк, ножки бук морилка черная

7
Фотография товара Стул Виндзор, массив березы, вивальди ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виндзор, массив березы, вивальди ромб, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Виндзор, массив березы, вивальди ромб

7
Настоящее фото товара Стул Элис Бар конус, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар конус, бежевый

9
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Джулиус, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джулиус, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49032
10 990 ₽

Стул Джулиус, зеленый

26
  • серый
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 09036
32 590 ₽

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

45
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
Фотография товара Кресло Шарм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шарм, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990

Кресло Шарм

31
Фотография товара Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390

Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая

14
Фотография товара Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 180
Оптовая цена

Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный

10
  • черный
  • серый
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Beige

8
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • коричневый
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Руди мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Руди мокка, произведённого компанией ChiedoCover
11 69027
15 990 ₽

Кресло Руди мокка

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Инлет, раскладное, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Инлет, раскладное, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
32 190

Кресло Инлет, раскладное, капучино

10
В пути 804 шт.
Фотография товара Кресло Сатори, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сатори, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Кресло Сатори, зеленый

8
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, санд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, санд, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, санд

13
Фотография товара Кресло Коат, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, светло-коричневый

8

Товар в корзине

Кресло Tippi, зеленое
Кресло Tippi, зеленое
от 9 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Parlament Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Parlament Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
65 480
Оптовая цена

Parlament Кожа Черный

47
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар, бежевый

11
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа серая

9
Новинка
Фотография товара Стул Сонни, черный/ткань бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сонни, черный/ткань бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Стул Сонни, черный/ткань бежевая

11
  • белый, черный
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, темно-серый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности