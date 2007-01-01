Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Unison, черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Unison, черный, оранжевый
8 оценок
10 790
Кресло Unison, черный, оранжевый - фото 1Кресло Unison, черный, оранжевый - фото 2Кресло Unison, черный, оранжевый - фото 3Кресло Unison, черный, оранжевый - фото 4Кресло Unison, черный, оранжевый - фото 5Кресло Unison, черный, оранжевый - фото 6Кресло Unison, черный, оранжевый - фото 7Кресло Unison, черный, оранжевый - фото 8Кресло Unison, черный, оранжевый - фото 9Кресло Unison, черный, оранжевый - фото 10
NEW

Кресло Unison, черный, оранжевый

Артикул: CH-083-676
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Высота900/1000 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Современное яркое офисное кресло, сочетающее новейшие высокотехнологичные материалы и отменную эргономику. Отлично впишется в интерьер современного офиса, а также подойдёт для домашнего использования.

Спинка кресла выполнена из прочного сетчатого акрила с оригинальным "узором". Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Залогом комфортного использования кресла также является эргономичная форма надёжного пластикового каркаса.
В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении.
В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Офисное кресло - необходимый атрибут комфортной работы! Оформляйте заказ и присоединяйтесь к тысячам других счастливых пользователей!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Высота900/1000 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветоранжевый, черный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.83 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

