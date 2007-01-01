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Настоящее фото товара Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый
43 оценки
14 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый - фото 1Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый - фото 2Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый - фото 3Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый - фото 4Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый - фото 5Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый - фото 6Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый - фото 7Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый - фото 8

Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый

Артикул: CH-036-093
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота сиденья максимальная: 54 см Диаметр крестовины: 66 см Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 60; Глубина - 60; Высота - 81; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 45; Высота спинки - 36; Высота максимальная - 90;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес10.35 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Количество мест1
  • Материал ножекпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки10.35 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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