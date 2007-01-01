Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Locus, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Locus, черный
9 690
Кресло Locus, черный - фото 1Кресло Locus, черный - фото 2Кресло Locus, черный - фото 3Кресло Locus, черный - фото 4Кресло Locus, черный - фото 5
Кресло Locus, черный

Артикул: CH-083-667
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Высота1010/1110 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Комфортное бюджетное кресло с оригинальными подлокотниками. Отлично впишется в интерьер современного офиса, а также подойдёт для домашнего использования.

В обивке использована технологичная ткань серии TW и экокожа. Ткань TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Экокожа - сложный композитный материал на хлопковой основе. Устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Прочные пластиковые подлокотники кресла имеют оригинальную форму и эффектный рисунок на поверхности.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении.
В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Офисное кресло - необходимый атрибут комфортной работы! Оформляйте заказ и присоединяйтесь к тысячам других счастливых пользователей!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.72 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

