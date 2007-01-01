Характеристики товара
Описание
Комфортное бюджетное кресло с оригинальными подлокотниками. Отлично впишется в интерьер современного офиса, а также подойдёт для домашнего использования.
В обивке использована технологичная ткань серии TW и экокожа. Ткань TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Экокожа - сложный композитный материал на хлопковой основе. Устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Прочные пластиковые подлокотники кресла имеют оригинальную форму и эффектный рисунок на поверхности.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении.
В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Офисное кресло - необходимый атрибут комфортной работы! Оформляйте заказ и присоединяйтесь к тысячам других счастливых пользователей!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Высота1010/1110 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья430/530 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьякожзам, ткань
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветчерный
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Вес упаковки13.72 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет