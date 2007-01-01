Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Parker, ткань, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Parker, ткань, темно-серый
13 оценок
41 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Parker, ткань, темно-серый - фото 1Стул Parker, ткань, темно-серый - фото 2Стул Parker, ткань, темно-серый - фото 3Стул Parker, ткань, темно-серый - фото 4Стул Parker, ткань, темно-серый - фото 5

Стул Parker, ткань, темно-серый

Артикул: CH-080-027
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1205/1290 мм
  • Ширина сиденья535 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Parker — это современная и стильная модель, которая органично впишется в деловой интерьер и подчеркнёт статус владельца. Элегантный силуэт с высокой спинкой создаёт солидный образ, обеспечивая при этом комфорт в течение рабочего дня. Обивка кресла выполнена из износостойкой ткани. Внутренний наполнитель — адаптивная пена memory foam, которая подстраивается под форму тела и обеспечивает мягкую, но упругую посадку. Подлокотники из алюминия с накладками из ткани сочетают в себе лаконичность формы и удобство. Алюминиевая крестовина диаметром 70 см придаёт конструкции устойчивость и прочность. Механизм качания мультиблок позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его в нескольких положениях. Максимальная нагрузка — 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1205/1290 мм
  • Ширина сиденья535 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья480/560 мм
  • Вес40 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29015
6 190 ₽

Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый

60
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69017
5 590 ₽

Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево

44
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, синий, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, синий, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69017
5 590 ₽

Стул Самба, синий, каркас серебро

43
В наличии
Фотография товара Стул Агно, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Агно, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Агно, экокожа черная

58
В наличии 46 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от20 39024
26 590 ₽Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)

129
Фотография товара Стул Менеджер серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Менеджер серый

41
Фотография товара Стул Бристоль черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бристоль черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Бристоль черный

43
Фотография товара Кресло поворотное, салатовый, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное, салатовый, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Кресло поворотное, салатовый, сетка

93
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Самба Soft со столиком, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба Soft со столиком, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Самба Soft со столиком, хром

15

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый

49
Распродажа
Фотография товара Стол компьютерный SKILL-1 160*60*88,5, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол компьютерный SKILL-1 160*60*88,5, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 59011
19 690 ₽Оптовая цена

Стол компьютерный SKILL-1 160*60*88,5, белый

36
В наличии 6 шт.
Фотография товара Каркас для Пуфа Лофт-15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас для Пуфа Лофт-15, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Каркас для Пуфа Лофт-15

50
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук , произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, черная

31
Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от64 590
Оптовая цена

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, бук бавария

44
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400

Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20

5
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Стул Lora, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lora, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Lora, черный

15
Фотография товара Стул на металлокаркасе Memfis от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Memfis, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Memfis

8
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA), красный

6
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), голубой

14
Распродажа
Фотография товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), черный

13
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), красный

7
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), зеленый

11
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), красный

9
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), салатовый

14
Фотография товара Стул Neo LB, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Neo LB, серый, произведённого компанией ChiedoCover
48 890

Стул Neo LB, серый

11

Товар в корзине

Стул Parker, ткань, темно-серый
Стул Parker, ткань, темно-серый
41 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый

49
Распродажа
Фотография товара Стол компьютерный SKILL-1 160*60*88,5, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол компьютерный SKILL-1 160*60*88,5, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 59011
19 690 ₽Оптовая цена

Стол компьютерный SKILL-1 160*60*88,5, белый

36
В наличии 6 шт.
Фотография товара Каркас для Пуфа Лофт-15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас для Пуфа Лофт-15, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Каркас для Пуфа Лофт-15

50
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук , произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности