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Настоящее фото товара King CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
King CF Экокожа Черный
122 оценки
26 330
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King CF Экокожа Черный - фото 1King CF Экокожа Черный - фото 2King CF Экокожа Черный - фото 3

King CF Экокожа Черный

Артикул: CH-022-038
122 оценки
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес17 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Полозья: хром

Вес: 20,7 кг
Объем: 0,182м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес17 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Товар в корзине

King CF Экокожа Черный
King CF Экокожа Черный
26 330
В корзине

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