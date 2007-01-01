Характеристики товара
Описание
Обивка: экокожа
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Полозья: хром
Вес: 20,7 кг
Объем: 0,182м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес17 кг
- Допустимая нагрузка120 кг
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет