Характеристики товара
Описание
Кровать детская/подростковая «Милли» — станет прекрасным вариантом для вашего ребенка.
«Милли» занимает минимум места, имеет мягкие подушки и боковины.
Кровать оснащена выкатным механизмом раскладки, который прост и надежен в эксплуатации.
ЛДСП 16 мм;
Кромка ПВХ — 0,4 мм;
ППУ;
Подушки – крошка ППУ, холлофайбер;
Механизм трансформации – выкатной;
Ящик для хранения;
Брус хвойных пород;
Ткань — велюр.
Опоры – пластик (черный).
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина1120/1730 мм
- Глубина760 мм
- Страна изготовленияРоссия