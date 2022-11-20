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Кровать-трансформер Милли - фото 1Кровать-трансформер Милли - фото 2

Кровать-трансформер Милли

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кровать детская/подростковая «Милли» — станет прекрасным вариантом для вашего ребенка.
«Милли» занимает минимум места, имеет мягкие подушки и боковины.
Кровать оснащена выкатным механизмом раскладки, который прост и надежен в эксплуатации.

ЛДСП 16 мм;
Кромка ПВХ — 0,4 мм;
ППУ;
Подушки – крошка ППУ, холлофайбер;
Механизм трансформации – выкатной;
Ящик для хранения;
Брус хвойных пород;
Ткань — велюр.
Опоры – пластик (черный).

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина1120/1730 мм
  • Глубина760 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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